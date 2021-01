Svet, do ktorého vstupujeme, je úplne odlišný od toho, na aký sme boli zvyknutí. Najmä ak si uvedomíme, že lockdowny, obmedzenia a „nový normál“ tu s nami ešte môžu nejakú chvíľu pobudnúť.

Skúste tieto životné triky a budete mať úspešný rok

Istý muž raz rýchlo uháňal na koni. Zdalo sa, že sa ponáhľa za niečím veľmi dôležitým.

Zrazu naňho kričí muž z kraja cesty: „Kam ideš?“

Jazdec odpovedá: „Neviem! Spýtaj sa koňa.“

Ten kôň v skutočnosti symbolizuje naše zvyky a príbeh odzrkadľuje životy väčšiny ľudí.

Čo to teda presne znamená?

Svet, do ktorého vstupujeme, je úplne odlišný od toho, na aký sme boli zvyknutí. Najmä ak si uvedomíme, že lockdowny, obmedzenia a „nový normál“ tu s nami ešte môžu nejakú chvíľu pobudnúť.

V médiách, a nielen tam, sa čoraz viac hovorí o takzvanom veľkom resete, ktorý vo svete financií nenechá kameň na kameni. Ak chcete túto búrku prekonať s čo najmenšími stratami a dlhodobo mať svoje financie pod kontrolou,

Zapamätajte si nasledujúce tri rady.

1. Naučte sa, ako spravovať peniaze

V prvom rade sa finančne vzdelávajte. Čo najskôr si uvedomte, že nikto iný to za vás neurobí. Každá vláda pozerá len na najbližšie štyri roky a vaša budúcnosť je jej ukradnutá. Žiadny politik vaše finančné problémy nevyrieši, hoci sa snaží budiť dojem, že vám chce pomôcť.

Problém je v tom, že väčšina ľudí nevie rozumne narábať so svojimi financiami a nerozumie základom spravovania peňazí. Nie je to preto, že by boli hlúpi. Nikto ich to nenaučil a sami sú leniví učiť sa.

Celý trik spočíva vo finančnej gramotnosti. Zatiaľ čo mnohí sú presvedčení, že učenie sa ich týkalo, len kým chodili do školy, úspešní ľudia čítajú a učia sa celý život. Warren Buffet, jeden z najbohatších ľudí planéty, je známy tým, že 80 percent svojho pracovného času trávi čítaním a rozmýšľaním. Ako raz povedal: „Prečítajte každý týždeň aspoň 500 strán. Tak sa získavajú vedomosti, funguje to ako zložené úročenie.“ Ak chcete byť úspešný, musíte byť sčítaný.

Koľko kníh ste v minulom roku prečítali? Ja som prečítal 30. Nemusíte hneď toľko, na začiatok stačí, ak sa pokúsite prečítať viac ako v roku predtým. Ak nemáte čas na čítanie, využite napríklad cestu do práce a počúvajte audioknihy alebo podcasty. Skúste prečítať aspoň jeden finančný článok denne.

Pamätajte však na to, že vedomosti nie sú moc. Je to potenciálna moc. Podobne ako palivo vo vašej nádrži. Pokiaľ svoje auto nenaštartujete, je vám úplne nanič, že máte plnú nádrž.

Stručne povedané, čím viac sa o finančnom trhu naučíte a pochopíte ho, tým ľahšie sa stanete jeho súčasťou. Správa peňazí je zručnosť, ktorú môže ovládať každý.

2. Využite silu zloženého úročenia

Keď sa Alberta Einsteina raz pýtali, čo považuje za najväčší vynález ľudstva, odpovedal: „Zložený úrok.“

Zložený úrok je princíp získavania obrovských výhod zo série malých a šikovných aktivít. Zmeny sú často také malé, že sú takmer zanedbateľné. Dôležité je robiť ich konzistentne a efektívne.

Osobne som veľkým vyznávačom zloženého úročenia... Ak máte dostatok času, môžete prekonať kohokoľvek a kedykoľvek v akejkoľvek súťaži.

Prečo? Nie preto, že budete najbystrejší alebo najrýchlejší. Vždy vyhráte vďaka rutinným návykom, ktoré máte zaužívané. Je to všemocný kľúč k úspechu. Zložený úrok môžete uplatniť v každej oblasti svojho života.

Vezmime si napríklad investíciu, keď pravidelne investujete 100 eur mesačne do bitcoinu. Môžete mať pocit, že s tým žiadne terno neurobíte. No vydržte v tom 12 rokov a zarobíte 1 milión dolárov.

Zložený úrok nepochybne funguje takmer ako zázrak.

3. Od FOMO po JOMO

Rozprávali sa raz dvaja kňazi.

Prvý hovorí: „Moja komunita rastie tak rýchlo, že sa už nezmestia do kostola. Nestíham sa s každým ani porozprávať. “

Na to mu druhý odpovedal: „Skús prestať pridávať nové stoličky. “

Vďaka technológiám sme efektívnejší ako pred desiatkami rokov. Napriek tomu veľa ľudí nestíha. Prikladajú si nové stoličky v podobe nových projektov, sledujú všetky správy, sociálne siete, len aby im niečo neuniklo.

Majú syndróm FOMO (fear o missing out), strach z toho, že niečo zmeškajú.

V biznise a na finančných trhoch sa investori obávajú, že im „ujde vlak“ a zmeškajú skvelú investičnú alebo podnikateľskú príležitosť.

Ako z toho von?

Namiesto FOMO si osvojte inú, na pohľad veľmi podobnú skratku, hoci jej význam je úplne odlišný. Ide o princíp JOMO (joy of missing out), alebo radosť z toho, že niečo premeškáte.

Jednoducho sa naučte povedať NIE.

Ušetrite si energiu na to, na čom najviac záleží. Odinštalujte si na týždeň sociálne médiá a nezapínajte televízor. A týždeň ich nekontrolujte. To nemusí znamenať, že budete ignorovať svojich priateľov, rodinu a svet okolo seba. Tento experiment vám pomôže venovať svoj čas a energiu svojim vlastným potrebám.

S JOMO sa skutočne naučíte vidieť rozdiel medzi potrebami a želaniami. Nájdete skutočnú hodnotu v zníženej aktivite a v prítomnom okamihu.

Skúste nad uvedenými radami porozmýšľať. Mne pomohli.

Na záver ešte jedna myšlienka.

Pred mnohými generáciami rímsky cisár Marcus Aurelius povedal: „Život je to, za čo ho považujete, život je názor.“

To znamená, že neexistuje objektívna realita. Realitu si formujeme svojimi myšlienkami a zvykmi.

Je rozdiel len prežívať, a skutočne žiť a život si užívať.